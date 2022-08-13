Август, 13 в 20:26

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил главе объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли о потерях российских оккупантов на войне в Украине.

Об этом говорится в сообщении Залужного в его Telegram-канале.

Оба генерала провели телефонный разговор, во время которого сверили оценки потерь российской армии в войне в Украине.

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— Мы отмечаем, что противник несет значительные потери, прежде всего в живой силе — пятая часть подразделений ВС РФ, привлеченных к боевым действиям в Украине, разгромлена, — сообщил Валерий Залужный.

Также Главнокомандующий ВСУ проинформировал Марка Милли, что активные боевые действия сегодня продолжаются на 1300 км фронта, а наши военные очень нуждаются в артиллерии.

— Мы очень нуждаемся в усилении артиллерийского огня – я снова обратился с этим к нашим партнерам. Искренне благодарен генералу Милли и всей американской нации за действенную поддержку в защите нашего героического народа и общих ценностей – свободы и демократии, – подытожил Валерий Залужный.

По состоянию на 13 августа ВСУ ликвидировали уже 43 400 оккупантов, уничтожили 1 856 танков, 4 115 боевых бронированных машин и 978 артиллерийских систем.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обнародовал видео, на котором видно, как работают американские М270 MLRS на войне.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 171-й день.