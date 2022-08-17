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Факти / Україна

РФ випускає від 40 до 60 тис. боєприпасів щодня: Залужний про ситуацію на фронті

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Валерій Залужний

Російські окупанти щодня обстрілюють українські позиції по 700-800 разів, випускаючи від 40 до 60 тис. боєприпасів.

Про це головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний розповів у телефонній розмові з начальником штабу оборони Збройних сил Канади генералом Вейном Дональдом Ейром.

За його словами, по всій лінії фронту противник продовжує наступати, основні зусилля зосереджує на витісненні українських військ із Донецької області. Найбільш напружена ситуація зараз на напрямку Авдіївка – Піски – Марʼїнка.

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– Занепокоєння викликає розташування ракетних систем уздовж державного кордону з боку Республіки Білорусь, зокрема на аеродромі Зябрівка, – зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Залужний також наголосив, що росіяни продовжують обстрілювати мирні міста і села України. Найбільше страждають від ворожих обстрілів Миколаїв, Харків, Марганець, Нікополь, Березнегувате.

Він також подякував генералу Ейру за допомогу в підготовці українських військових.

– В умовах важких бойових дій ми відчуваємо брак викладацького складу, адже всі, хто можуть тримати зброю і вміють воювати, знаходяться у бойових порядках, – додав Залужний.

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Нещодавно головнокомандувач ЗСУ повідомив, що українські захисники розгромили п’яту частину війська окупантів в Україні.

Фото: Валерій Залужний

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