Август, 16 в 17:24

Правительство Украины направило 1,5 млрд грн в поддержку фермеров и сельхозпроизводителей.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

– Максимальная бюджетная дотация для владельцев сельхозугодий будет составлять 372 тыс. грн, максимальная дотация для одного предприятия на содержание коров – 530 тыс. грн. То есть, мы продолжаем политику поддержки малых и средних фермеров, — сказал он.

Также в рамках системной политики поддержки аграрного сектора 12 августа была запущена онлайн-платформа для прямого взаимодействия государства и агропроизводителей — Государственный аграрный реестр. За три дня там зарегистрировалось 1,5 тыс. фермеров.

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— Государственный аграрный реестр – это Дія для аграриев. Платформа, в которой представлено прозрачное и понятное распределение всех видов поддержки для украинских фермеров. Агропроизводители, зарегистрированные в реестре, смогут подать заявку на получение государственных субсидий, целевых, субсидированных кредитных программ, а также ссуд и технической помощи от ЕС и других международных доноров. То есть, цифровизация снова становится синонимом эффективности и прозрачности, — добавил Шмыгаль.