Серпень, 16 в 17:24

Уряд України спрямував 1,5 млрд грн на підтримку фермерів та сільгоспвиробників.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Максимальна бюджетна дотація для власників сільгоспугідь складатиме 372 тис. грн, максимальна дотація для одного підприємства на утримання корів — 530 тис. грн. Тобто ми продовжуємо політику підтримки малих та середніх фермерів, – сказав він.

Також у межах системної політики підтримки аграрного сектора 12 серпня було запущено онлайн-платформу для прямої взаємодії держави та агровиробників — Державний аграрний реєстр. За три дні там зареєструвалося 1,5 тис. фермерів.

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– Державний аграрний реєстр — це Дія для аграріїв. Платформа, де представлено прозорий та зрозумілий розподіл усіх видів підтримки для українських фермерів. Агровиробники, зареєстровані в реєстрі, зможуть подати заявку на отримання державних субсидій, цільових, субсидованих кредитних програм, а також позик і технічної допомоги від ЄС та інших міжнародних донорів. Тобто цифровізація знову стає синонімом ефективності та прозорості, – додав Шмигаль.