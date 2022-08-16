Серпень, 16 в 15:44

За вибухами на військовій базі у Джанкойському районі окупованого Криму стоїть “елітний український підрозділ”, який діяв у тилу ворога.

Про це на умовах анонімності заявив високопоставлений український чиновник у коментарі The New York Times. Інших подробиць операції він не розкрив.

Нагадаємо, що вранці 16 серпня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Згодом з’ясувалося, що у селищі Майське Джанкойського району відбулася детонація на складі боєприпасів.

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Крім цього, сталася пожежа на трансформаторній підстанції в Джанкої.

Водночас Міністерство оборони Росії назвало вибухи боєприпасів “диверсією”, від якої постраждали цивільні обʼєкти, лінії електропередач, електростанція та залізничне полотно.

За даними РФ, серед людей “серйозно постраждалих немає”. Однак на півострові ввели надзвичайний стан регіонального характеру, а місцеве населення в радіусі п’яти кілометрів евакуювали.

Джерело: The New York Times