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Факты / Украина

Россия сделала отходной путь на случай уничтожения Крымского моста – военный эксперт

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Керченський міст
Фото: Dreamstime

Военный эксперт Олег Катков уверен, что на случай уничтожения Крымского моста Россия нашла альтернативу — пробили себе сухопутный коридор. Он позволит доставлять оружие и технику через Мариуполь и Мелитополь.

— Уничтожение Крымского моста произойдет рано или поздно. На мой взгляд, россияне уже были готовы к его ликвидации. Оккупанты защитили Крымский мост настолько, насколько могли. Поэтому, если господин Данилов говорит об уничтожении Крымского моста, россияне стягивают туда всю защиту, а мы бьем по аэродрому — это значит, что все сработало, — отметил он.

Напомним, что ранее генерал-майор Дмитрий Марченко заявил, что необходимое условие для освобождения Крыма – уничтожение Крымского моста.

Источник: 24 канал

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