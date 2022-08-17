Росія зробила відхідний шлях на випадок знищення Кримського мосту – військовий експерт

Серпень, 17 в 0:32

Військовий експерт Олег Катков впевнений, на випадок знищення Кримського мосту Росія знайшла альтернативу – пробили собі сухопутний коридор. Він дозволить доставляти зброю та техніку через Маріуполь та Мелітополь.

– Знищення Кримського мосту відбудеться, рано чи пізно. На мою думку, росіяни вже були готові до його ліквідації. Окупанти захистили кримський міст настільки, наскільки могли. Тому, якщо пан Данілов говорить про знищення кримського мосту, росіяни стягують туди весь захист, а ми натомість б’ємо по аеродромі – це означає, що все спрацювало, – зауважив він.

Нагадаємо, що раніше г енерал-майор Дмитро Марченко заявив, що необхідна умова для звільнення Крима – знищення Кримського мосту.

Джерело: 24 канал