Август, 17 в 10:14

Армия РФ в войне, которую она развязала против Украины, потеряла еще 200 военных, больше всего – на Харьковском и Донецком направлениях. В целом с начала полномасштабной агрессии ВСУ ликвидировали 44 100 оккупантов.

По данным Генштаба, за последние сутки украинские военные также уничтожили шесть танков, 10 боевых бронированных машин, четыре артиллерийских системы и два беспилотника.

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Ориентировочные потери РФ с 24 февраля по 17 августа:

личный состав – около 44 100 (+200) человек ликвидировано;

танки – 1 886 (+6);

боевые бронированные машины – 4 162 (+10);

артиллерийские системы – 993 (+4);

РСЗО – 263;

средства ПВО – 136;

самолеты – 233;

вертолеты – 196;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 792 (+2);

крылатые ракеты – 190;

корабли/катера – 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 3 054 (+5);

специальная техника – 93 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 175-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.