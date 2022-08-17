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Факты / Украина

За сутки ликвидировано еще 200 оккупантов и 10 бронированных машин врага – Генштаб

Валентина Летяк, редактор ленты
Російські танки
Фото: Depositphotos

Армия РФ в войне, которую она развязала против Украины, потеряла еще 200 военных, больше всего – на Харьковском и Донецком направлениях. В целом с начала полномасштабной агрессии ВСУ ликвидировали 44 100 оккупантов.

По данным Генштаба, за последние сутки украинские военные также уничтожили шесть танков, 10 боевых бронированных машин, четыре артиллерийских системы и два беспилотника.

 

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Ориентировочные потери РФ с 24 февраля по 17 августа:

  • личный состав – около 44 100 (+200) человек ликвидировано;
  • танки – 1 886 (+6);
  • боевые бронированные машины – 4 162 (+10);
  • артиллерийские системы – 993 (+4);
  • РСЗО – 263;
  • средства ПВО – 136;
  • самолеты – 233;
  • вертолеты – 196;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 792 (+2);
  • крылатые ракеты – 190;
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3 054 (+5);
  • специальная техника – 93 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 175-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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