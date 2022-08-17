За сутки ликвидировано еще 200 оккупантов и 10 бронированных машин врага – Генштаб
Фото: Depositphotos
Армия РФ в войне, которую она развязала против Украины, потеряла еще 200 военных, больше всего – на Харьковском и Донецком направлениях. В целом с начала полномасштабной агрессии ВСУ ликвидировали 44 100 оккупантов.
По данным Генштаба, за последние сутки украинские военные также уничтожили шесть танков, 10 боевых бронированных машин, четыре артиллерийских системы и два беспилотника.
Сейчас смотрят
Ориентировочные потери РФ с 24 февраля по 17 августа:
- личный состав – около 44 100 (+200) человек ликвидировано;
- танки – 1 886 (+6);
- боевые бронированные машины – 4 162 (+10);
- артиллерийские системы – 993 (+4);
- РСЗО – 263;
- средства ПВО – 136;
- самолеты – 233;
- вертолеты – 196;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 792 (+2);
- крылатые ракеты – 190;
- корабли/катера – 15;
- автомобильная техника и автоцистерны – 3 054 (+5);
- специальная техника – 93 (+1).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 175-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.