Серпень, 17 в 10:14

Армія РФ у війні, яку вона розв’язала проти України, втратила ще 200 військових, найбільше – на Харківському та Донецькому напрямках. Загалом із початку повномасштабної агресії ЗСУ ліквідували 44 100 окупантів.

За даними Генштабу, за останню добу українські військові також знищили шість танків, 10 бойових броньованих машин, чотири артилерійські системи та два безпілотники.

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Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого до 17 серпня:

особовий склад – близько 44 100 (+200) осіб ліквідовано;

танки – 1 886 (+6);

бойові броньовані машини – 4 162 (+10);

артилерійські системи – 993 (+4);

РСЗВ – 263;

засоби ППО – 136;

літаки – 233;

гелікоптери – 196;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 792 (+2);

крилаті ракети – 190;

кораблі/катери – 15;

автомобільна техніка та автоцистерни – 3 054 (+5);

спеціальна техніка – 93 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 175-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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