Сгоревшие авто и здания: нанесен удар по российским позициям в Новой Каховке
Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области при взрыве погибли 10-15 российских военных.
— По предварительной информации, это видеоподтверждение точного “курения в неустановленном месте”, которое находится в Новой Каховке.
Также предварительно известно, что от 10 до 15 оккупантов навсегда покинули чат и еще примерно такое же количество готовится на выход, — говорится в сообщении Стратком ВСУ.
Также прилагается видео, на котором видны сгоревшие авто и полностью уничтоженные здания.
Напомним, что ночью 14 августа украинская авиация уничтожила два вражеских склада с боеприпасами в Музыковке и Новой Каховке.
Полномасштабная война в Украине длится уже 175-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Источник: СтратКом ВСУ
Фото: скрин с видео