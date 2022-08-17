Сгоревшие авто и здания: нанесен удар по российским позициям в Новой Каховке

Август, 17 в 13:09

Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области при взрыве погибли 10-15 российских военных.

— По предварительной информации, это видеоподтверждение точного “курения в неустановленном месте”, которое находится в Новой Каховке.

Также предварительно известно, что от 10 до 15 оккупантов навсегда покинули чат и еще примерно такое же количество готовится на выход, — говорится в сообщении Стратком ВСУ.

Также прилагается видео, на котором видны сгоревшие авто и полностью уничтоженные здания.

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Напомним, что ночью 14 августа украинская авиация уничтожила два вражеских склада с боеприпасами в Музыковке и Новой Каховке.

Полномасштабная война в Украине длится уже 175-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Источник: СтратКом ВСУ

Фото: скрин с видео