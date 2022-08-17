Згорілі авто та будівлі: завдано удар по російським позиціям у Новій Каховці

Серпень, 17 в 13:09

У тимчасово окупованій Новій Каховці, що на Херсонщині, під час вибуху загинуло 10-15 російських військових.

– За попередньою інформацією, це відеопідтвердження влучного “куріння в невстановленому місцю”, яке знаходиться в Новій Каховці.

Також попередньо з’ясовано, що від 10 до 15 окупантів назавжди залишили чат і ще приблизно така сама кількість готується на вихід, – йдеться у повідомленні СтратКом ЗСУ.

Також публікується відео, на якому видно згорілі авто та вщент знищені будівлі.

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Нагадаємо, що уночі 14 серпня українська авіація знищила два ворожих склади із боєприпасами в Музиківці та Новій Каховці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 175-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Джерело: СтратКом ЗСУ

Фото: скрін з відео