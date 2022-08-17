Згорілі авто та будівлі: завдано удар по російським позиціям у Новій Каховці
У тимчасово окупованій Новій Каховці, що на Херсонщині, під час вибуху загинуло 10-15 російських військових.
– За попередньою інформацією, це відеопідтвердження влучного “куріння в невстановленому місцю”, яке знаходиться в Новій Каховці.
Також попередньо з’ясовано, що від 10 до 15 окупантів назавжди залишили чат і ще приблизно така сама кількість готується на вихід, – йдеться у повідомленні СтратКом ЗСУ.
Також публікується відео, на якому видно згорілі авто та вщент знищені будівлі.
Нагадаємо, що уночі 14 серпня українська авіація знищила два ворожих склади із боєприпасами в Музиківці та Новій Каховці.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 175-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Джерело: СтратКом ЗСУ
Фото: скрін з відео