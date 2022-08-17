ВСУ изрядно проредили ряды захватчиков: РФ отступила на шести направлениях фронта
На 175-е сутки полномасштабной войны украинские военные дали отпор российским оккупантам сразу на шести направлениях фронта.
Так, войска РФ отошли после неудачного наступления в районе Богородичного на Славянском направлении.
По состоянию на 17 августа бои вблизи Мазановки и Новодмитровки продолжаются.
– Решили сходить в наступление оккупанты и возле Спорного на Краматорском направлении. Но, понеся потери, отступили, – отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Также пришлось поступить оккупантам и на Бахмутском направлении, где провалились их наступательные и штурмовые действия недалеко от Зализного, Шумов и Зайцево.
В районе Соледара и Бахмутского боевые действия продолжаются.
Отошли россияне, получив жесткий отпор после наступления в районе Шевченково на Новопавловском и Запорожском направлениях.
Идут бои у Новомихайловки.
На Южнобужском направлении оккупанты наносили авиационные удары и вели наступательные бои недалеко от Белогорки.
– Украинские воины изрядно проредили ряды российских захватчиков и заставили врага бежать, – отметили в Генштабе ВСУ.
В настоящее время россияне прибегают к воздушной разведке с помощью беспилотников.
Пытаются войска РФ вести штурмовые действия в районе Опытного на Авдеевском направлении.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 175-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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