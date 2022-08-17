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Факты / Украина

ВСУ изрядно проредили ряды захватчиков: РФ отступила на шести направлениях фронта

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

На 175-е сутки полномасштабной войны украинские военные дали отпор российским оккупантам сразу на шести направлениях фронта.

Так, войска РФ отошли после неудачного наступления в районе Богородичного на Славянском направлении.

По состоянию на 17 августа бои вблизи Мазановки и Новодмитровки продолжаются.

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– Решили сходить в наступление оккупанты и возле Спорного на Краматорском направлении. Но, понеся потери, отступили, – отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Также пришлось поступить оккупантам и на Бахмутском направлении, где провалились их наступательные и штурмовые действия недалеко от Зализного, Шумов и Зайцево.

В районе Соледара и Бахмутского боевые действия продолжаются.

Отошли россияне, получив жесткий отпор после наступления в районе Шевченково на Новопавловском и Запорожском направлениях.

Идут бои у Новомихайловки.

На Южнобужском направлении оккупанты наносили авиационные удары и вели наступательные бои недалеко от Белогорки.

– Украинские воины изрядно проредили ряды российских захватчиков и заставили врага бежать, – отметили в Генштабе ВСУ.

В настоящее время россияне прибегают к воздушной разведке с помощью беспилотников.

Пытаются войска РФ вести штурмовые действия в районе Опытного на Авдеевском направлении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 175-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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