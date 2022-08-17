ЗСУ добряче прорідили ряди загарбників: РФ відступила на шести напрямках фронту

Серпень, 17 в 7:41

На 175-ту добу повномасштабної війни українські військові дали відсіч російським окупантам одразу на шести напрямках фронту.

Так, війська РФ відійшли після невдалого наступу в районі Богородичного на Слов’янському напрямку.

Станом на 17 серпня бої поблизу Мазанівки та Новодмитрівки тривають.

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– Вирішили сходити в наступ окупанти й біля Спірного на Краматорському напрямку. Але, зазнавши втрат, відступили, – зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України.

Так само довелось вчинити окупантам і на Бахмутському напрямку, де провалились їхні наступальні та штурмові дії неподалік Залізного, Шумів та Зайцевого.

У районі Соледара та Бахмутського бойові дії тривають.

Відійшли росіяни, діставши жорстку відсіч після наступу в районі Шевченкового на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Точаться бої біля Новомихайлівки.

На Південнобузькому напрямку окупанти завдавали авіаційних ударів та вели наступальні бої неподалік Білогірки.

– Українські воїни добряче прорідили ряди російських загарбників та змусили ворога тікати, – зазначили в Генштабі ЗСУ.

Нині росіяни вдаються до повітряної розвідки за допомогою безпілотників.

Намагаються війська РФ вести штурмові дії в районі Опитного на Авдіївському напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 175-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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