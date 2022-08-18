Військовий експерт пояснив, як захистити Харків від постійних обстрілів Росії

Військовий експерт Олег Жданов розповів, як Україна могла б змусити Росію припинити обстріли Харкова.

– Там є одне величезне “Але”. Справа в тому, що близькість міста до кордону дає росіянам можливість обстрілювати його зі своєї території. Навіть якщо ми відсунемо їх до державного кордону, це може не принести очікуваного результату. Вони можуть поставити дивізіон (систем залпового вогню, – Ред.) Смерчу вздовж кордону, дивізіон (тактичних ракет, – Ред.) Точка У, яка летить на 110 км. Від Харкова до Бєлгорода — 110 км, — каже Жданов.