На Харківському напрямку РФ своїми постійними обстрілами, найімовірніше, намагається змусити Україну тримати на цій ділянці фронту значні сили.

Це роблять для того, щоб додаткові сили українські військові не змогли використати для контрнаступу на інших напрямках. Таку думку висловили у британській розвідці.

Також британські розвідники звернули увагу на регулярні жорстокі обстріли Харкова російськими силами.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 19 August 2022

