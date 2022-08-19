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Факти / Україна

Британська розвідка пояснила тактику РФ під Харковом і постійні обстріли міста

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Британська розвідка пояснила тактику РФ під Харковом і постійні обстріли міста
Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку РФ своїми постійними обстрілами, найімовірніше, намагається змусити Україну тримати на цій ділянці фронту значні сили.

Це роблять для того, щоб додаткові сили українські військові не змогли використати для контрнаступу на інших напрямках. Таку думку висловили у британській розвідці.

Також британські розвідники звернули увагу на регулярні жорстокі обстріли Харкова російськими силами.

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– Хоча лінія фронту на цьому напрямку з травня майже не рухалася, друге найбільше місто України залишається одним із тих, що найчастіше зазнає обстрілів.

Харків, що зараз за 15 км від лінії фронту, дуже потерпає, оскільки до нього дістає більшість російських артилерійських систем. РСЗВ та види озброєння, що накривають площами, завдали руйнувань на значній території міста, – наголосили у британській розвідці.

Нагадаємо, ввечері 17 серпня російські війська обстріляли Харків. Внаслідок ворожої атаки було вщент зруйновано будівлю гуртожитку.

Через обстріл Харкова 17 серпня загинуло 17 людей, серед них – хлопчик 2009 року народження.

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