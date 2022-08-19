На Харківському напрямку РФ своїми постійними обстрілами, найімовірніше, намагається змусити Україну тримати на цій ділянці фронту значні сили.

Це роблять для того, щоб додаткові сили українські військові не змогли використати для контрнаступу на інших напрямках. Таку думку висловили у британській розвідці.

Також британські розвідники звернули увагу на регулярні жорстокі обстріли Харкова російськими силами.

– Хоча лінія фронту на цьому напрямку з травня майже не рухалася, друге найбільше місто України залишається одним із тих, що найчастіше зазнає обстрілів.

Харків, що зараз за 15 км від лінії фронту, дуже потерпає, оскільки до нього дістає більшість російських артилерійських систем. РСЗВ та види озброєння, що накривають площами, завдали руйнувань на значній території міста, – наголосили у британській розвідці.