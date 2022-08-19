Британська розвідка пояснила тактику РФ під Харковом і постійні обстріли міста
На Харківському напрямку РФ своїми постійними обстрілами, найімовірніше, намагається змусити Україну тримати на цій ділянці фронту значні сили.
Це роблять для того, щоб додаткові сили українські військові не змогли використати для контрнаступу на інших напрямках. Таку думку висловили у британській розвідці.
Також британські розвідники звернули увагу на регулярні жорстокі обстріли Харкова російськими силами.
– Хоча лінія фронту на цьому напрямку з травня майже не рухалася, друге найбільше місто України залишається одним із тих, що найчастіше зазнає обстрілів.
Харків, що зараз за 15 км від лінії фронту, дуже потерпає, оскільки до нього дістає більшість російських артилерійських систем. РСЗВ та види озброєння, що накривають площами, завдали руйнувань на значній території міста, – наголосили у британській розвідці.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 19 August 2022
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— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 19, 2022
Нагадаємо, ввечері 17 серпня російські війська обстріляли Харків. Внаслідок ворожої атаки було вщент зруйновано будівлю гуртожитку.
Через обстріл Харкова 17 серпня загинуло 17 людей, серед них – хлопчик 2009 року народження.