Август, 19 в 20:31

Во время разговора между президентами Франции Эммануэлем Макроном и России Владимиром Путиным последний согласился отправить миссию экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом пишет Euronews со ссылкой на Елисейский дворец, который распространил информацию среди журналистов.

Отмечается, что французский лидер выразил обеспокоенность рисками безопасности на Запорожской АЭС. Именно после этого Владимир Путин согласился способствовать допуску миссии МАГАТЭ.

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Примечательно, что официальных сообщений касательно подобного решения со стороны российских властей на данный момент не поступало.

При этом президенты Франции и России договорились продолжить переговоры в ближайшие дни.

Напомним, 19 августа оператор атомной энергетики Украины заявил, что подозревает, что Москва планирует отключить Запорожскую атомную электростанцию от энергосистемы Украины — сложная операция, которая, по мнению украинской стороны, может привести к катастрофе.

Известно, что в машинном зале энергоблока Запорожской АЭС размещены военная техника, взрывчатка и оружие войск РФ.

Генсек ООН Антониу Гутерреш, который 19 августа находится в Украине, призвал к “демилитаризации” территории вокруг АЭС и подчеркнул, что любое потенциальное повреждение станции “будет самоубийством”.

Источник: Euronews