МАГАТЕ хоче якнайшвидше відправити місію на Запорізьку АЕС – заява

Серпень, 19 в 23:04

У п’ятницю, 19 серпня, в МАГАТЕ (Міжнародне агентство з атомної енергії) заявили, що тісно взаємодіють з усіма сторонами щодо якнайшвидшого відправлення місії на Запорізьку АЕС.

– Зважаючи на серйозність ситуації, генеральний директор знову заявив про необхідність спрямування місії МАГАТЕ для виконання основних заходів щодо забезпечення безпеки, захисту та гарантій на об’єкті на півдні України. Він сказав, що МАГАТЕ веде активні консультації з усіма сторонами щодо своїх зусиль стосовно якнайшвидшого спрямування такої місії, – йдеться у заяві агентства.

У документі наголошується, що місію очолить гендиректор агентства Рафаель Гроссі.

Раніше стало відомо, що Путін у розмові з Макроном погодився надати доступ інспекторам МАГАТЕ на ЗАЕС.

Зараз дивляться

Проте офіційних повідомлень щодо подібного рішення з боку російської влади наразі не надходило. Водночас президенти Франції та Росії домовилися продовжити переговори найближчими днями.