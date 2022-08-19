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Факты / Украина

Следующие несколько недель будут решающими: Жданов о боях на Херсонском направлении

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Следующие несколько недель будут решающими: Жданов о боях на Херсонском направлении
Фото: Генштаб ВСУ

Правобережная группировка российских оккупационных войск на Юге фактически находится в огневом “мешке”.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов. Он согласился с выводами американского Института изучения войны, что следующие несколько недель будут решающими в боях на Херсонском направлении.

– Мы сегодня можем выносить всю логистику, которая может влиять на боеспособность частей. Когда начнется боеприпасный голод, горюче-смазочные материалы будут заканчиваться, продовольствие, тогда эта группировка может потерять боеспособность. Тогда мы сможем им предложить либо сдаться в плен, либо отступать, – объяснил эксперт.

По мнению Олега Жданова, одной-две недели достаточно, чтобы снизить боевой потенциал российских войск до ситуации, когда они покинут позиции.

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На днях советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов сообщил, что российские военные могут выбрать один из двух сценариев в Херсонской области.

По его мнению, потеря Юга для России будет очень большим ударом, поэтому страна-агрессор готовится там к обороне.

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