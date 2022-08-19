Серпень, 19 в 10:11

Правобережне угрупування російських окупаційних військ на Півдні фактично перебуває у вогневому “мішку”.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов. Він погодився з висновками американського Інституту вивчення війни, що наступні кілька тижнів будуть вирішальними у боях на Херсонському напрямку.

– Ми сьогодні можемо виносити всю логістику, що впливатиме на боєздатність частин. Коли почнеться боєприпасний голод, паливно-мастильні матеріали закінчуватимуться, продовольство, тоді це угруповання може втратити боєздатність. Тоді ми зможемо їм запропонувати або здатися у полон, або відступити, – пояснив експерт.

На думку Олега Жданова, одного-двох тижнів достатньо, щоб знизити бойовий потенціал російських військ до ситуації, коли вони залишать позиції.

Зараз дивляться

Днями радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смирнов повідомив, що російські військові можуть обрати один із двох сценаріїв у Херсонській області.

На його думку, втрата Півдня для Росії буде надзвичайно великим ударом, тому країна-агресор готується там до оборони.