Что задумали оккупанты под Херсоном: в МВД озвучили два возможных сценария

Август, 17 в 16:36

Российские военные могут выбрать один из двух сценариев в Херсонской области.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

Он считает, потеря юга для России будет чрезвычайно большим ударом, поэтому страна-агрессор готовится там к обороне.

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— Есть два возможных сценария. Первый — просто перейти сразу к обороне. Второй — постараться еще отбросить Вооруженные Силы Украины вглубь непосредственно в Запорожскую, Николаевскую области и захватить полностью всю административную границу Херсонской области, — говорит Смирнов.

Он добавил, что оккупанты уже осуществили несколько разведок боем, а также стали чаще использовать беспилотники для разведки боевых возможностей ВСУ и их позиций.

Источник: 24 канал