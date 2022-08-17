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Факты / Украина

Что задумали оккупанты под Херсоном: в МВД озвучили два возможных сценария

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Что задумали оккупанты под Херсоном: в МВД озвучили два возможных сценария
Фото: Генштаб ВСУ

Российские военные могут выбрать один из двух сценариев в Херсонской области.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

Он считает, потеря юга для России будет чрезвычайно большим ударом, поэтому страна-агрессор готовится там к обороне.

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 — Есть два возможных сценария. Первый — просто перейти сразу к обороне. Второй — постараться еще отбросить Вооруженные Силы Украины вглубь непосредственно в Запорожскую, Николаевскую области и захватить полностью всю административную границу Херсонской области, — говорит Смирнов.

Он добавил, что оккупанты уже осуществили несколько разведок боем, а также стали чаще использовать беспилотники для разведки боевых возможностей ВСУ и их позиций.

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Источник: 24 канал

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