Что задумали оккупанты под Херсоном: в МВД озвучили два возможных сценария
Фото: Генштаб ВСУ
Российские военные могут выбрать один из двух сценариев в Херсонской области.
Об этом заявил советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.
Он считает, потеря юга для России будет чрезвычайно большим ударом, поэтому страна-агрессор готовится там к обороне.
Сейчас смотрят
— Есть два возможных сценария. Первый — просто перейти сразу к обороне. Второй — постараться еще отбросить Вооруженные Силы Украины вглубь непосредственно в Запорожскую, Николаевскую области и захватить полностью всю административную границу Херсонской области, — говорит Смирнов.
Он добавил, что оккупанты уже осуществили несколько разведок боем, а также стали чаще использовать беспилотники для разведки боевых возможностей ВСУ и их позиций.
Источник: 24 канал