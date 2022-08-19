Российские командиры сбежали с правого берега Херсонщины — Гуменюк
Большая часть российских командиров выехала с правого берега Херсонской области, в том числе из-за ситуации на фронте 18 августа. Ведь накануне обменный фонд пополнился двумя представителями российских оккупационных войск.
Об этом в эфире телеканала Freedom сообщила начальник Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.
– Они с первых уст подтвердили и манеры поведения офицерского состава этой армии, и эвакуацию командного состава через Днепр, – рассказала она.
По ее словам, одной из причин побега можно считать очередное контрольное повреждение Каховского моста за прошедшие сутки. Российские военные пытались отремонтировать переправу, а также создать эффект восстановления, когда разрешили движение.
— Впрочем, на самом деле, с помощью этой техники они эвакуировали то, что лично для них ценно, и собственную жизнь, — подчеркнула Гуменюк.