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Факти / Україна

Російські командири втекли з правого берега Херсонщини – Гуменюк

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Більша частина російських командирів виїхала з правого берега Херсонської області, зокрема через ситуацію на фронті 18 серпня. Адже напередодні обмінний фонд поповнився двома представниками російських окупаційних військ.

Про це в ефірі телеканалу Freedom повідомила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк.

– Вони з перших уст підтвердили і манери поведінки офіцерського складу цієї армії, і евакуацію командного складу через Дніпро, – розповіла вона.

За її словами, однією з причин втечі можна вважати чергове контрольне ураження Каховського мосту протягом минулої доби. Російські військові намагалися відремонтувати переправу, а також створити ефект відновлення, коли дозволили рух.

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– Втім, насправді, за допомогою цієї техніки вони евакуювали те, що особисто для них цінне, і власне життя, – наголосила Гуменюк.

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