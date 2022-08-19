Російські командири втекли з правого берега Херсонщини – Гуменюк
Більша частина російських командирів виїхала з правого берега Херсонської області, зокрема через ситуацію на фронті 18 серпня. Адже напередодні обмінний фонд поповнився двома представниками російських окупаційних військ.
Про це в ефірі телеканалу Freedom повідомила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк.
– Вони з перших уст підтвердили і манери поведінки офіцерського складу цієї армії, і евакуацію командного складу через Дніпро, – розповіла вона.
За її словами, однією з причин втечі можна вважати чергове контрольне ураження Каховського мосту протягом минулої доби. Російські військові намагалися відремонтувати переправу, а також створити ефект відновлення, коли дозволили рух.
– Втім, насправді, за допомогою цієї техніки вони евакуювали те, що особисто для них цінне, і власне життя, – наголосила Гуменюк.