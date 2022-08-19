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Факты / Украина

В Мелитополе коллаборанты срезают деревья и кустарники под домами, боясь партизан — мэр

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Мелітополь

Мэр Иван Федоров в эфире телемарафона рассказал, что оккупанты и коллаборанты пытаются эвакуироваться в Крым, а также о панических настроениях российских захватчиков из-за деятельности партизанского движения.

— Среди оккупантов ужасные настроения. Уже пятый день, когда они приступили к операции по эвакуации своих семей с территории Мелитополя. Коллаборантов не пускают в Крым – у нас уже есть несколько примеров, когда их разворачивают на пунктах пропуска в Крыму. Поэтому, конечно, настроения панические, – сказал Федоров.

По словам Федорова, из-за паники коллаборанты полностью срезают у своих подъездов деревья и кустарники, опасаясь, что силы сопротивления Мелитополя и партизаны взорвут или “поджарят” их, как уже было с одним из коллаборантов.

Федоров также не исключает “коммунальный коллапс” осенью на территории временно оккупированной части Запорожской области.

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Среди причин этого он назвал отсутствие газа уже в течение месяца, а также минирование больших котельных российскими оккупантами, чем они, по словам мэра, занимаются уже второй день.

— Они их минируют и хотят устроить диверсию, чтобы обвинить ВСУ и силы сопротивления, действующие в Мелитополе, и на них переложить ответственность за то, что нет отопления… Сегодня они минуют котельные и теплоцентрали, а дальше они угрожают, что будут минировать все объекты, если им придется отходить из Мелитополя, – сказал Федоров.

 

Недавно Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что российские захватчики готовят провокацию во временно оккупированном Мелитополе, чтобы обвинить в этом ВСУ.

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