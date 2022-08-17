Август, 17 в 18:27

Российские захватчики готовят провокацию во временно оккупированном Мелитополе, чтобы обвинить в этом Вооруженные силы Украины.

Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

– Очень похоже на то, что в Мелитополе россияне готовят масштабную провокацию. По приказу гауляйтера Е.Балицкого местным жителям раздают листовки, в которых описано, как нужно себя вести, чтобы спастись от HIMARS, — отметили они.

В СтратКоме подчеркнули, что обычно такие действия являются косвенным доказательством коварных намерений оккупантов, мол, мы же вас предупреждали.

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Вероятно, на фоне полных провалов на всех “фронтах”, повального “курения в неустановленных местах”, массового дезертирства в вооруженных силах РФ, измены командиров и начальников, оккупант хочет отвлечь внимание, совершив кровавую провокацию, и обвинить в этом ВСУ.

— Это далеко не первый подобный случай коварных действий врага, поэтому мы хотим предостеречь местное население от попыток довериться российской пропаганде. ВСУ никогда не вело и не будет вести обстрелы местного населения! – добавили военные.

Напомним, возле одной из комендатур российских оккупантов в центре Мелитополя 17 августа раздался сильный взрыв.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 175-е сутки.

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Источник: СтратКом ВСУ

Фото: СтратКом ВСУ