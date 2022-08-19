У Мелітополі колаборанти зрізають дерева та кущі під будинками, боячись партизанів – мер

Серпень, 19 в 14:22

Міський голова Іван Федоров в ефірі телемарафону розповів, що окупанти та колаборанти намагаються евакуюватися до Криму, а також про панічні настрої російських загарбників через діяльність партизанського руху.

— Серед окупантів жахливі настрої. Вже п’ятий день, як вони розпочали операцію з евакуації своїх сімей із території Мелітополя. Колаборантів не пускають до Криму – ми вже маємо кілька прикладів, коли їх розвертають на пунктах пропуску в Криму. Тому, звичайно, настрої панічні, – сказав Федоров.

За словами Федорова, через паніку колаборанти повністю зрізають біля своїх під’їздів дерева та кущі, побоюючись, що сили опору Мелітополя та партизани підірвуть або “підсмажать” їх, як уже було з одним із колаборантів.

Федоров також не виключає “комунальний колапс” восени на території тимчасово окупованої частини Запорізької області.

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Серед причин цього він назвав відсутність газу вже протягом місяця, а також мінування великих котелень російськими окупантами, чим вони, за словами мера, займаються вже другий день.

— Вони їх мінують і хочуть влаштувати диверсію, щоб звинуватити ЗСУ та сили опору, які діють у Мелітополі, і на них перекласти відповідальність за те, що немає опалення… Сьогодні вони мінують котельні та теплоцентралі, а далі вони погрожують, що мінуватимуть усі об’єкти, якщо їм доведеться виходити із Мелітополя, – сказав Федоров.

Нещодавно Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що російські загарбники готують провокацію в тимчасово окупованому Мелітополі, щоб звинуватити у цьому ЗСУ.