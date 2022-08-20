Серпень, 20 в 8:44

Біля штабу флоту у Севастополі лунають вибухи.

Окупанти пишуть про ймовірну причину диму. Російські ЗМІ, посилаючись на слова так званого гебернатора, повідомляють, що безпілотник атакував штаб Чорноморського флоту в Севастополі, жертв немає.

Також “губернатор” Севастополя закликав мешканців залишатися вдома найближчої години.

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Він також продемонстрував дах будівлі Чорноморського флоту, в який нібито влетів безпілотник, за його словами, “серйозних руйнувань немає”.

У соцмережах одразу з’явились відео “бавовни”. На них видно клуби диму, які підіймаються у повітрі – палає досить потужно.

Нагадаємо, що ввечері 19 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Зокрема, звуки “хлопків” було чути у районі Євпаторї та у селищі Заозерне. Пізніше повідомили про “бавовну” у Севастополі. А близько 21.50 було чути вибухи у Керчі та повторні вибухи у Севастополі.

18 серпня у Севастополі теж лунали вибухи, а саме на військовому аеродромі Бельбек.

Фото: скрін з відео