На Запорожье ВСУ уничтожили российский радиолокационный комплекс Зоопарк-1

Август, 20 в 16:35

19 августа на Запорожье Вооруженные силы Украины уничтожили редкий радиолокационный комплекс Зоопарк-1, с помощью которого российские оккупанты корректировали огонь по нашим позициям.

Видео опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

– Точное попадание по определенным координатам полностью вывело из строя технику, позволявшую корректировать огонь вражеской артиллерии, – отмечают в разведке.

На этом направлении ВСУ также уничтожили четыре единицы автомобильной и бронированной техники.

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Зоопарк-1 предназначен для котрбатарейной борьбы – разведки позиции огневых средств противника (РСЗО, артиллерии, минометов и т. п.), расчета траекторий снарядов и ракет, корректировки огня дружественных огневых средств, слежки за воздушным пространством и контроля за беспилотниками.

ВС РФ принял Зоопарк-1 на вооружение в 2008 году.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 178-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: ГУР