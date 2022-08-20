На Запорожье ВСУ уничтожили российский радиолокационный комплекс Зоопарк-1
19 августа на Запорожье Вооруженные силы Украины уничтожили редкий радиолокационный комплекс Зоопарк-1, с помощью которого российские оккупанты корректировали огонь по нашим позициям.
Видео опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.
– Точное попадание по определенным координатам полностью вывело из строя технику, позволявшую корректировать огонь вражеской артиллерии, – отмечают в разведке.
На этом направлении ВСУ также уничтожили четыре единицы автомобильной и бронированной техники.
Зоопарк-1 предназначен для котрбатарейной борьбы – разведки позиции огневых средств противника (РСЗО, артиллерии, минометов и т. п.), расчета траекторий снарядов и ракет, корректировки огня дружественных огневых средств, слежки за воздушным пространством и контроля за беспилотниками.
ВС РФ принял Зоопарк-1 на вооружение в 2008 году.
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Фото: ГУР