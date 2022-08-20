На Запоріжжі ЗСУ знищили російський радіолокаційний комплекс Зоопарк-1
19 серпня на Запоріжжі Збройні сили України знищили рідкісний радіолокаційний комплекс Зоопарк-1, за допомогою якого російські окупанти коригували вогонь по наших позиціях.
Відео опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.
– Точне влучання по визначеним координатам повністю вивело з ладу техніку, що дозволяла коригувати вогонь ворожої артилерії, –наголошують у розвідці.
На цьому напрямку ЗСУ також знищили чотири одиниці автомобільної та броньованої техніки.
Зоопарк-1 призначений призначений для котрбатарейної боротьби – розвідки позиції вогневих засобів супротивника (РСЗВ, артилерії, мінометів тощо), розрахунку траєкторій снарядів і ракет, коригування вогню дружніх вогневих засобів, стеження за повітряним простором і контролю за безпілотниками.
ЗС РФ прийняли Зоопарк-1 на озброєння у 2008 році.
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Фото: ГУР