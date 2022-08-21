Оккупанты продолжили “выходные” для персонала ЗАЭС и привезли рабочих Росатома

Август, 20 в 22:43

На захваченной Россией Запорожской АЭС оккупанты продолжили “исходящие” для украинского персонала.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины.

— Представители оккупационного руководства Запорожской атомной станцией продлили “кратковременные выходные” для украинского персонала. В отличие от предварительного распоряжения, теперь это касается также оперативных дежурных, сообщили разведчики.

В ГУР добавили, что продолжительность “выходных” не уточняется.

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— На станцию ​​вернули часть представителей Росатома. Также на ЗАЭС остается контингент оккупационных войск и множество оружия и боеприпасов, — пояснили разведчики.

По оценке ГУР, эти меры могут свидетельствовать о намерении оккупантов отключить станцию ​​от украинских электросетей и питания, реализовать так называемый “вывод в ноль”.

– В таком случае станция на определенный период времени останется без электропитания. Аварийное электроснабжение будет производиться за счет дизельных подстанций. Это создает потенциальную опасность, поскольку увеличивается вероятность возникновения критических ситуаций, что, похоже, и является главной целью умышленных действий российских оккупантов на украинском ядерном объекте, — пояснили разведчики.

Напомним, ранее в ГУР и Энергоатоме предупреждали, что оккупационные силы России готовят масштабную провокацию на ЗАЭС. А для создания соответствующей картины в город Энергодар, возле которого расположена станция, приехали российские пропагандисты.