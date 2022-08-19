Август, 19 в 12:15

В компании Энергоатом подтвердили данные украинской разведки, что российские войска готовят масштабную провокацию на Запорожской АЭС. Они ограничивают доступ персонала на станцию и привезли пропагандистов для создания фейковой картинки.

Как отметили в пресс-службе Энергоатома, захватчики выдвинули руководству атомной электростанции требование ограничить 19 августа допуск персонала на АЭС. Пропускают только сотрудников, от которых зависит функционирование энергоблоков.

По данным Энергоатома, оккупанты хотят отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. Если это удастся, работа станции будет зависеть от дизель-генераторов.

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– Есть информация, что российские оккупационные силы в ближайшее время планируют остановить энергоблоки и отключить их от линий связи выдачи мощности в украинскую энергосистему. В настоящее время военные РФ ищут поставщиков топлива для дизель-генераторов, которые должны включиться после остановки энергоблоков и при отсутствии внешнего энергоснабжения для систем охлаждения ядерного топлива, — подчеркивается в сообщении.

Подтверждением подготовки провокации на ЗАЭС является прибытие в оккупированный Энергодар многочисленной съемочной группы российских пропагандистов. Они приехали накануне вечером и вместе с сотрудниками ФСБ РФ провели совещание на территории гостевого комплекса Алиса.

После этого, в 00:15 19 августа, войска РФ открыли огонь в направлении учебно-тренировочного центра атомной станции. Уже известно, что обстрелы происходили из двух точек: местного автовокзала (удары раздавались через каждые 1,5 секунды) и сбросного канала (удары через каждые три секунды).

– Понятно, что оккупанты делают это для создания “яркой” картинки в пропагандистских СМИ, чтобы обвинить ВСУ в этих обстрелах, — отмечается в сообщении.

В Энергоатоме снова призвали международное сообщество как можно скорее отреагировать и принять меры по деоккупации Запорожской АЭС, поскольку под угрозой находится ядерная и радиационная безопасность мира.

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Тем временем в Telegram-каналах появилась информация, что российские войска якобы выводят свою технику из Энергодара в ближайшие села.

– Зачем это – пока неизвестно. Возможно, это просто представление, которое должно показать, что Россия демилитаризировала Запорожскую АЭС, — говорится в сообщении одного из Telegram-каналов.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Накануне в разведке сообщили, что российские военнослужащие готовят 19 августа провокацию на ЗАЭС. Подтверждением является то, что постоянно находившиеся на станции представители Росатома срочно покинули территорию объекта.

Известно, что в машинном зале энергоблока Запорожской АЭС размещены военная техника, взрывчатка и оружие войск РФ.

Генсек ООН Антониу Гутерриш, посещающий Украину в эти дни, призвал к “демилитаризации” территории вокруг АЭС и подчеркнул, что любое потенциальное повреждение станции “будет самоубийством”.

Источник: Энергоатом, Энергодар Сегодня

Фото: Энергоатом