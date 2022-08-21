Окупанти продовжили “вихідні” для персоналу ЗАЕС та привезли робітників Росатому

Серпень, 20 в 22:43

На захопленій Росією Запорізькій АЕС окупанти продовжили “вихідні” для українського персоналу.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони України.

– Представники окупаційного керівництва Запорізькою атомною станцією продовжили “короткотривалі вихідні” для українського персоналу. На відміну від попереднього розпорядження, тепер це стосується також оперативних чергових, – повідомили розвідники.

В ГУР додали, що тривалість “вихідних” не уточнюється.

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– Натомість на станцію повернули частину представників Росатому. Також на ЗАЕС залишається контингент окупаційних військ та велика кількість зброї та боєприпасів, – пояснили розвідники.

За оцінкою ГУР, ці заходи можуть свідчити про намір окупантів відключити станцію від українських електромереж та живлення, реалізувати так зване “виведення в нуль”.

– В такому разі станція на певний період часу залишиться без електроживлення. Аварійне електропостачання здійснюватиметься за рахунок дизельних підстанцій. Це створює потенційну небезпеку, оскільки збільшується імовірність виникнення критичних ситуацій, що схоже, і є головною метою умисних дій російських окупантів на українському ядерному об’єкті, – пояснили розвідники.

Нагадаємо, раніше в ГУР та Енергоатомі попереджали, що окупаційні сили Росії готують масштабну провокацію на ЗАЕС. А для створення відповідної “картинки” до міста Енергодар, біля якого розташована станція, приїхали російські пропагандисти.