После повторной воздушной тревоги в Николаеве раздались взрывы
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Ночью 20 августа в Николаеве прогремели мощные взрывы.
Громкие звуки были слышны после объявления повторной воздушной тревоги в 02:57.
Мэр областного центра подтвердил факт взрывов в городе в три часа ночи, однако подробностей пока не сообщил.
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