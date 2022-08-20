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Факты / Украина

После повторной воздушной тревоги в Николаеве раздались взрывы

Татьяна Забожко, редактор ленты
Вибух_чорний дим
Фото: Depositphotos

Ночью 20 августа в Николаеве прогремели мощные взрывы.

Громкие звуки были слышны после объявления повторной воздушной тревоги в 02:57.

Мэр областного центра подтвердил факт взрывов в городе в три часа ночи, однако подробностей пока не сообщил.

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