Август, 20 в 6:05

Ночью 20 августа в Николаеве прогремели мощные взрывы.

Громкие звуки были слышны после объявления повторной воздушной тревоги в 02:57.

Мэр областного центра подтвердил факт взрывов в городе в три часа ночи, однако подробностей пока не сообщил.

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