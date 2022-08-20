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Факти / Україна

Після повторної повітряної тривоги в Миколаєві пролунали вибухи

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Вибух_чорний дим
Фото: Depositphotos

Уночі 20 серпня в Миколаєві пролунали потужні вибухи.

Гучні звуки було чутно після оголошення повторної повітряної тривоги о 02:57.

Міський голова обласного центру підтвердив факт вибухів у місті о третій ночі, однак подробиць поки не повідомив.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 178-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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