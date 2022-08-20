Крутое начало субботы: ПВО сбила над Днепром четыре Калибра
Утром 20 августа российские войска выпустили по Днепру ракеты Калибр.
Обновлено в 10:37. На областной центр оккупанты направили четыре ракеты.
Украинская противовоздушная оборона сбила все Калибры, которые россияне выпустили по Днепропетровской области.
– Крутое начало субботы. Слава нашим военным, – сообщил руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко.
Напомним, что утром в Днепре прогремели взрывы.
По сообщению Воздушного командования Восток, работала противовоздушная оборона.
– Днепр, работает ПВО. Сигналы тревог не игнорируем! – лаконично сообщили в ВК Восток.
Неспокойной в Днепропетровской области была ночь в двух районах – Никопольском и Криворожском.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 178-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: ВК Восток