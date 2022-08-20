Август, 20 в 10:37

Утром 20 августа российские войска выпустили по Днепру ракеты Калибр.

Обновлено в 10:37. На областной центр оккупанты направили четыре ракеты.

Украинская противовоздушная оборона сбила все Калибры, которые россияне выпустили по Днепропетровской области.

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– Крутое начало субботы. Слава нашим военным, – сообщил руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко.

Напомним, что утром в Днепре прогремели взрывы.

По сообщению Воздушного командования Восток, работала противовоздушная оборона.

– Днепр, работает ПВО. Сигналы тревог не игнорируем! – лаконично сообщили в ВК Восток.

Неспокойной в Днепропетровской области была ночь в двух районах – Никопольском и Криворожском.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 178-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ВК Восток