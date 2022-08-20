Крутий початок суботи: ППО збила над Дніпром чотири Калібри
Уранці 20 серпня російські війська випустили по Дніпру ракети Калібр.
Оновлено о 10:37. На обласний центр окупанти скерували чотири ракети.
Натомість українська протиповітряна оборона збила всі Калібри, які росіяни скерували на Дніпропетровську область.
– Крутий початок суботи. Слава нашим військовим, – повідомив керівник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Нагадаємо, що вранці в Дніпрі пролунали вибухи.
За повідомленням Повітряного командування Схід, працює протиповітряна оборона.
– Дніпро, працює ППО. Сигнали тривог не ігноруємо! – лаконічно повідомили в ПК Схід.
Неспокійною в Дніпропетровській області була ніч у двох районах – Нікопольському та Криворізькому.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 178-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: ПК Схід