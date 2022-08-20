Крутий початок суботи: ППО збила над Дніпром чотири Калібри

Серпень, 20 в 10:37

Уранці 20 серпня російські війська випустили по Дніпру ракети Калібр.

Оновлено о 10:37. На обласний центр окупанти скерували чотири ракети.

Натомість українська протиповітряна оборона збила всі Калібри, які росіяни скерували на Дніпропетровську область.

Зараз дивляться

– Крутий початок суботи. Слава нашим військовим, – повідомив керівник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Нагадаємо, що вранці в Дніпрі пролунали вибухи.

За повідомленням Повітряного командування Схід, працює протиповітряна оборона.

– Дніпро, працює ППО. Сигнали тривог не ігноруємо! – лаконічно повідомили в ПК Схід.

Неспокійною в Дніпропетровській області була ніч у двох районах – Нікопольському та Криворізькому.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 178-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ПК Схід