Удар по Вознесенску: ракета могла быть направлена на Южноукраинскую АЭС

Август, 20 в 18:17

Российские оккупационные войска могли попасть в Южноукраинскую АЭС, когда обстреливали Вознесенск в Николаевской области.

В Энергоатоме сообщили, что обломки российской ракеты обнаружили неподалеку от атомной станции.

Действия российских захватчиков в Энергоатоме назвали очередным циничным актом ядерного терроризма со стороны Москвы.

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— На месте обнаружены обломки попавшей в дом вражеской ракеты. И не исключено, что эта ракета была направлена ​​именно в сторону ЮАЭС, говорится в сообщении.

В Энергоатоме напомнили, что в марте российские оккупанты пытались захватить Южноукраинскую АЭС.

Тогда украинские военные остановили врага, а СБУ как раз возле Вознесенска задержала трех российских солдат, скрывавшихся в заброшенных зданиях. Все трое входили в состав группировки, планировавшей захват станции.

Сегодня, 20 августа, во время воздушной тревоги в Вознесенске раздался взрыв. Рашисты ударили ракетой по пятиэтажному жилому дому.

В результате удара повреждены два подъезда, а также расположены рядом частные дома и автомобили. Пострадали не менее 12 человек, среди них четверо детей.

Источник: Энергоатом

Фото: Wikipedia