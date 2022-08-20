Удар по Вознесенску: ракета могла быть направлена на Южноукраинскую АЭС
Российские оккупационные войска могли попасть в Южноукраинскую АЭС, когда обстреливали Вознесенск в Николаевской области.
В Энергоатоме сообщили, что обломки российской ракеты обнаружили неподалеку от атомной станции.
Действия российских захватчиков в Энергоатоме назвали очередным циничным актом ядерного терроризма со стороны Москвы.
— На месте обнаружены обломки попавшей в дом вражеской ракеты. И не исключено, что эта ракета была направлена именно в сторону ЮАЭС, говорится в сообщении.
В Энергоатоме напомнили, что в марте российские оккупанты пытались захватить Южноукраинскую АЭС.
Тогда украинские военные остановили врага, а СБУ как раз возле Вознесенска задержала трех российских солдат, скрывавшихся в заброшенных зданиях. Все трое входили в состав группировки, планировавшей захват станции.
Сегодня, 20 августа, во время воздушной тревоги в Вознесенске раздался взрыв. Рашисты ударили ракетой по пятиэтажному жилому дому.
В результате удара повреждены два подъезда, а также расположены рядом частные дома и автомобили. Пострадали не менее 12 человек, среди них четверо детей.
Источник: Энергоатом
Фото: Wikipedia