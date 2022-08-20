Удар по Вознесенську: ракета могла бути скерована на Південноукраїнську АЕС
Російські окупаційні війська могли поцілити у Південноукраїнську АЕС, коли обстрілювали Вознесенськ у Миколаївській області.
В Енергоатомі повідомили, що уламки російської ракети знайшли неподалік атомної станції.
Дії російських загарбників в Енергоатомі назвали черговим цинічним актом ядерного тероризму з боку Москви.
— На місці виявлено уламки ворожої ракети, яка влучила в будинок. І не виключено, що ця ракета була спрямована саме в бік ПАЕС, – йдеться у повідомленні.
В Енергоатомі нагадали, що у березні російські окупанти намагалися захопити Південноукраїнську АЕС.
Тоді українські військові зупинили ворога, а СБУ саме поблизу Вознесенська затримала трьох російських солдатів, які ховалися в покинутих будівлях. Всі троє входили до складу угруповання, яке планувало захоплення станції.
Сьогодні, 20 серпня, під час повітряної тривоги у Вознесенську пролунав вибух. Рашисти вдарили ракетою по п’ятиповерховому житловому будинку.
Внаслідок удару пошкоджено два під’їзди, а також розташовані поряд приватні будинки й автомобілі. Постраждало щонайменше 12 людей, серед них четверо дітей.
Джерело: Енергоатом
Фото: Wikipedia