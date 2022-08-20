Удар по Вознесенську: ракета могла бути скерована на Південноукраїнську АЕС

Серпень, 20 в 18:17

Російські окупаційні війська могли поцілити у Південноукраїнську АЕС, коли обстрілювали Вознесенськ у Миколаївській області.

В Енергоатомі повідомили, що уламки російської ракети знайшли неподалік атомної станції.

Дії російських загарбників в Енергоатомі назвали черговим цинічним актом ядерного тероризму з боку Москви.

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— На місці виявлено уламки ворожої ракети, яка влучила в будинок. І не виключено, що ця ракета була спрямована саме в бік ПАЕС, – йдеться у повідомленні.

В Енергоатомі нагадали, що у березні російські окупанти намагалися захопити Південноукраїнську АЕС.

Тоді українські військові зупинили ворога, а СБУ саме поблизу Вознесенська затримала трьох російських солдатів, які ховалися в покинутих будівлях. Всі троє входили до складу угруповання, яке планувало захоплення станції.

Сьогодні, 20 серпня, під час повітряної тривоги у Вознесенську пролунав вибух. Рашисти вдарили ракетою по п’ятиповерховому житловому будинку.

Внаслідок удару пошкоджено два під’їзди, а також розташовані поряд приватні будинки й автомобілі. Постраждало щонайменше 12 людей, серед них четверо дітей.

Джерело: Енергоатом

Фото: Wikipedia