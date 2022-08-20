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Факты / Украина

Украинские военные отбросили оккупантов на пяти направлениях – Генштаб ВСУ

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

На 178-е сутки полномасштабной войны украинские военные заставили российских оккупантов отступать на пяти направлениях.

Отошли захватчики после неудачного наступления в районе Борщевой на Харьковском направлении.

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Так же пришлось поступить россиянам и вблизи Новодмитровки, Вернополья и Курульков на Славянском направлении, где вражеские подразделения пытались идти штурмом.

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Не увенчались успехом наступательные и штурмовые действия армии РФ в районах Бахмута, Зайцево и Кодемы на Бахмутском направлении.

20 августа боевые действия у этих населенных пунктов продолжаются.

Идут бои и в районе Опытного и Майорского на Авдеевском направлении, где оккупанты безуспешно пытаются наступать.

Вооруженные силы Украины отбили российские войска после провального штурма в районе Золотой Нивы на Новопавловском направлении.

20 августа оккупанты пытаются вести наступление неподалеку от Ивано-Дарьевки на Краматорском направлении.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 178-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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