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Факти / Україна

Українські військові відкинули окупантів на п’яти напрямках – Генштаб ЗСУ

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

На 178-му добу повномасштабної війни українські військові змусили російських окупантів відступати на п’яти напрямках.

Відійшли загарбники після невдалого наступу в районі Борщової на Харківському напрямку.

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Так само довелось вчинити росіянам і поблизу Новодмитрівки, Вірнопілля й Курульків на Слов’янському напрямку, де ворожі підрозділи намагалися іти штурмом.

Зараз дивляться

Не увінчалися успіхом наступальні та штурмові дії армії РФ у районах Бахмута, Зайцевого й Кодеми на Бахмутському напрямку.

20 серпня бойові дії біля цих населених пунктів тривають.

Точаться бої і в районі Опитного й Майорського на Авдіївському напрямку, де окупанти безуспішно намагаються наступати.

Збройні сили України відкинули російські війська після провального штурму в районі Золотої Ниви на Новопавлівському напрямку.

20 серпня окупанти намагаються вести наступ неподалік Івано-Дарʼївки на Краматорському напрямку.

ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 178-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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