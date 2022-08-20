Август, 20 в 10:18

Утром 20 августа над поселком Заозерное в пригороде Евпатории раздались взрывы.

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

– Над поселком Yalı Moynaq/Заозерное (пригород Kezlev/Евпатории) также слышны взрывы. Похоже, что орки отбиваются от беспилотника, – написал Рефат Чубаров в Facebook.

Через несколько минут после сообщения от Рефата Чубарова советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что в Евпатории снова сработала система противовоздушной обороны:

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– Пляжи полностью пустые. Те отдыхающие, которые не успели покинуть Крым, уезжают сейчас. Снова ожидаются пробки на Крымском мосту.

Известно, что, кроме пригорода Евпатории, по состоянию на 20 августа прогремели взрывы возле штаба Черноморского флота в Севастополе, в Бахчисарае и селе Молочное Сакского района.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 178-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Рефат Чубаров