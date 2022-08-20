Відбиваються від безпілотника: під Євпаторією лунають вибухи

Серпень, 20 в 10:18

Уранці 20 серпня над селищем Заозерне в передмісті Євпаторії пролунали вибухи.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

– Над селищем Yalı Moynaq/Заозерне (передмістя Kezlev/ Євпаторії) також чути вибухи. Схоже, що орки відбиваються від безпілотника, – написав Рефат Чубаров у Facebook.

За кілька хвилин після повідомлення від Рефата Чубарова радник міністра внутріхніх справ України Антон Геращенко повідомив, що в Євпаторії знову спрацювала система протиповітряної оборони:

Зараз дивляться

– Пляжі порожні. Ті відпочивальники, які не встигли покинути Крим, їдуть зараз. Знову очікуються пробки на Кримському мості.

Відомо, що, крім передмістя Євпаторії, станом на 20 серпня пролунали вибухи біля штабу Чорноморського флоту в Севастополі, у Бахчисараї та селі Молочне Сакського району.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 178-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Рефат Чубаров