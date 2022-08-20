Август, 20 в 20:26

Процесс замены герба Советского Союза украинским трезубцем на монументе Родина-мать в Киеве начнется примерно через год.

Об этом в эфире национального марафона рассказал глава Минкульта Александр Ткаченко.

— Мы в ближайшее время приступаем к изучению положения дел самого монумента. После этого должна быть проектная работа по снятию советского герба и замене его трезубцем. Этот процесс начнется в начале следующего года, а сами работы (по замене герба, – Ред.) – осенью-летом следующего года, – сказал он.

По словам Ткаченко, на проведение работ будут потрачены “не чрезвычайные средства”. По его оценке, запланированные расходы “совершенно несравнимы с тем, если сносить монумент”.

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Напомним, в июле в приложении Действие проходил опрос о том, что следует делать с символикой на щите монумента Родина-мать, на котором с советских времен находится герр СССР. По результатам опроса, 85% украинцев проголосовали за замену на монументе Родины-мать советской атрибутики на государственный герб Украины.

Ранее Александр Ткаченко рассказал, что план демонтажа герба СССР на щите монумента Родина-мать будет разработан уже в этом году.

Монумент Родина-мать был официально открыт в 1981 году и считается самой высокой скульптурой в Европе.