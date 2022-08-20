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Факти / Україна

Встановлення тризуба на щиті Батьківщини-мати: Ткаченко розповів, коли почнуться роботи

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Встановлення тризуба на щиті Батьківщини-мати: Ткаченко розповів, коли почнуться роботи

Процес заміни герба Радянського Союзу на український тризуб на монументі Батьківщина-мати у Києві почнеться приблизно через рік.

Про це в етері національного марафону розповів очільник Мінкульту Олександр Ткаченко.

– Ми найближчим часом розпочинаємо роботи з вивчення стану справ самого монументу. Після цього має бути проєктна робота щодо зняття радянського герба і заміни його на тризуб. Цей процес розпочнеться на початку наступного року, а самі роботи (з заміни герба, – Ред.) – восени-влітку наступного року, – сказав він.

За словами Ткаченка, на проведення робіт будуть витрачені “не надзвичайні кошти”. За його оцінкою, заплановані витрати “зовсім непорівнянні з тим, якщо зносити монумент”.

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Нагадаємо, у липні в додатку Дія проходило опитування про те, що слід робити з символікою на щиті монумента Батьківщина-мати, на якому з радянських часів знаходиться гер СРСР. За результатами опитування 85% українців проголосували за заміну на монументі Батьківщини-мати радянської атрибутики на державний герб України.

Раніше Олександр Ткаченко розповів, що план демонтажу герба СРСР на щиті монумента Батьківщина-мати розроблять вже цього року.

Монумент Батьківщина-мати був офіційно відкритий у 1981 році і вважається найвищою скульптурою в Європі.

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