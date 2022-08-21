Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Ночью ВСУ уничтожили над морем две вражеские ракеты – Одесская ОВА

Татьяна Забожко, редактор ленты
Подтверждено
Ракета

21 августа в Одессе ночью раздались взрывы. Об этом с места происшествия сообщили очевидцы.

Обновлено в 07:37. Утром спикер оперативного штаба областной военной администрации Сергей Братчук сообщил о работе сил противовоздушной обороны.

– Одесская область. Ночью подразделение ПВО уничтожило над морем две вражеские ракеты типа Калибр.

Напомним, что после трех ночи, когда в городе и области была объявлена уже вторая воздушная тревога, люди насчитали до шести громких звуков.

Сейчас смотрят

В целом сирены в Одесской области с начала суток звучали уже трижды.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 179-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Братчук

Фото: Воздушное командование Восток

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка