Ночью ВСУ уничтожили над морем две вражеские ракеты – Одесская ОВА
21 августа в Одессе ночью раздались взрывы. Об этом с места происшествия сообщили очевидцы.
Обновлено в 07:37. Утром спикер оперативного штаба областной военной администрации Сергей Братчук сообщил о работе сил противовоздушной обороны.
– Одесская область. Ночью подразделение ПВО уничтожило над морем две вражеские ракеты типа Калибр.
Напомним, что после трех ночи, когда в городе и области была объявлена уже вторая воздушная тревога, люди насчитали до шести громких звуков.
В целом сирены в Одесской области с начала суток звучали уже трижды.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 179-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Сергей Братчук