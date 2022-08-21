Уночі ЗСУ знищили над морем дві ворожі ракети – Одеська ОВА

Серпень, 21 в 7:37

21 серпня в Одесі серед ночі пролунали вибухи. Про це з місця події повідомили очевидці.

Оновлено о 07:37. Уранці спікер оперативного штабу обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив про роботу сил протиповітряної оборони.

– Одещина. Уночі підрозділ ППО знищив над морем дві ворожі ракети типу Калібр.

Нагадаємо, що після третьої ночі, коли в місті та області була оголошена вже друга повітряна тривога, люди нарахували до шести гучних звуків.

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Загалом сирени в Одеській області з початку добу лунали вже тричі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 179-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Братчук

Фото: Повітряне командування Схід