Серпень, 23 в 17:26

В Україні йде війна на виснаження, попереду зима. Тому світ повинен і надалі підтримувати Київ, зокрема зброєю.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на другому саміті Кримської платформи, який проходить сьогодні в режимі онлайн.

– Зима надходить. Зима буде тяжкою. І ми бачимо тепер, що війна йде на виснаження. Це боротьба волі, боротьба в логістиці, тому ми маємо і надалі підтримувати Україну, щоб вона могла перемагати як суверенна незалежна нація, – зазначив він.

Столтенберг додав, що потужна, стабільна та незалежна Україна є “запорукою євроатлантичної безпеки”. Він уточнив, що Альянс підтримував нашу державу протягом 30 років незалежності.

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– Ми продовжимо бути разом з Україною стільки, скільки потрібно, – запевнив Столтенберг.

Генсек НАТО нагадав, що вісім років тому Росія незаконно окупувала Крим та перетворила півострів на одне з найбільш мілітаризованих місць на планеті.

– І він став плацдармом для нападу на Україну пів року тому. Президент Путін думав, що зможе зламати український народ та його Збройні сили, що він зможе розділити демократичні нації та диктувати свої умови. Але він помилився… Україна пережила шість жахливих місяців війни. Вона показала надзвичайну здатність опиратися брутальній агресії, відвойовувати свої території і завдавати тяжких втрат Росії, – наголосив Столтенберг.

Він заявив, що НАТО солідарне з Україною, підтримує суверенітет, територіальну цілісність нашої країни, її право боронити свої території та обирати свій шлях у майбутньому.

– НАТО є частиною Контактної групи під егідою США, яка мобілізує підтримку, і я активно закликаю лідерів надавати більше зброї та обладнання якнайшвидше, – повідомив він.

Раніше Єнс Столтенберг повідомляв, що в повномасштабній жорстокій війні РФ проти України перед НАТО стоять два ключові завдання: підтримувати нашу державу та не допустити переростання конфлікту в повномасштабну війну між Альянсом та Росією.