Не будет ждать конца осени. Германия поставит Украине ПВО IRIS-T в ближайшие недели

Август, 23 в 16:01

В ближайшие недели в Украину поступят новые системы противовоздушной обороны IRIS-T.

Об этом заявила глава немецкого МИД Анналена Бербок.

Сообщается, что ранее речь шла о поставках таких ПВО до конца осени.

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Напомним, что два дня назад Германия анонсировала поставку Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы COBRA.

Перед этим в СМИ обнародовали информацию, что правительство Германии уже несколько месяцев игнорирует просьбы Украины о дополнительных поставках необходимого вооружения. Немецкие депутаты неоднократно призывали Шольца содействовать увеличению военной поддержки Киева.