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Факти / Україна

Не чекатиме до кінця осені. Німеччина поставить Україні ППО IRIS-T найближчими тижнями

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Не чекатиме до кінця осені. Німеччина поставить Україні ППО IRIS-T найближчими тижнями
Фото: Depositphotos

Найближчими тижнямі в Україну надійдуть нові системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Про це заявила голова німецького МЗС Анналена Бербок.

Повідомляється, що раніше мова йшла про поставки таких ППО до кінця осені.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що Німеччина два дні тому анонсувала поставку Україні системи протиповітряної оборони IRIS-T та радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби COBRA.

А перед цим у ЗМІ оприлюднили інформацію, що уряд Німеччини вже декілька місяців ігнорує прохання України про додаткові постачання необхідного озброєння.  Німецькі депутати неодноразово закликали Шольца сприяти збільшенню військової підтримки Києва.

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