Не чекатиме до кінця осені. Німеччина поставить Україні ППО IRIS-T найближчими тижнями

Серпень, 23 в 16:01

Найближчими тижнямі в Україну надійдуть нові системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Про це заявила голова німецького МЗС Анналена Бербок.

Повідомляється, що раніше мова йшла про поставки таких ППО до кінця осені.

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Нагадаємо, що Німеччина два дні тому анонсувала поставку Україні системи протиповітряної оборони IRIS-T та радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби COBRA.

А перед цим у ЗМІ оприлюднили інформацію, що уряд Німеччини вже декілька місяців ігнорує прохання України про додаткові постачання необхідного озброєння. Німецькі депутати неодноразово закликали Шольца сприяти збільшенню військової підтримки Києва.