Август, 23 в 18:20

Словакия предоставит Украине новую военную помощь – 30 боевых машин пехоты.

Об этом сообщила президент Словакии Зузана Чапутова во время выступления на втором саммите Крымской платформы, который проходит 23 августа в формате онлайн.

Она заверила наше государство в дальнейшей поддержке в разных сферах.

Сейчас смотрят

– Наша страна вместе с партнерами в Евросоюзе и НАТО не остановится. Мы будем продолжать оказывать Украине политическую и гуманитарную помощь, а также экономическую и военную поддержку. В частности, передаем 30 боевых машин пехоты, о чем мы объявили сегодня, — отметила Чапутова.

Она подчеркнула, что в 2014 году действий мирового сообщества в ответ на захват Крыма и войну на Донбассе было недостаточно. Президент Словакии также напомнила, что все то, что РФ сделала в отношении Украины, она может осуществить и в отношении других государств.

Ранее сегодня предоставление Украине 30 боевых машин пехоты БМП-1 также анонсировал министр обороны Словакии Ярослав Надь. По его словам, взамен Германия передаст Братиславе 15 танков Leopard 2A4, боеприпасы, запасные части и проведет комплексное обучение для словацких военных.

– Как минимум одну машину мы получим (от Германии, – Ред.) до конца года, – заявил министр, добавив, что другие танки поступят в следующем году.

Он уточнил, что Украина получит БМП в течение нескольких недель после завершения необходимых юридических процедур.

В то же время Надь опроверг информацию, что Словакия передаст Украине 30 танков Т-72. По его словам, пока это не рассматривается.

БМП-1 – это боевая бронированная гусеничная машина, предназначенная для транспортировки военнослужащих мотострелковых подразделений на поле боя. БМП может перевозить 8 десантников и троих членов экипажа (всего 11 человек). Масса машины превышает 13 тонн. Скорость БМП-1 по шоссе составляет 65 км/ч, а запас хода – 550-600 км.

13 августа стало известно, что Словакия передала Украине первые четыре самоходных артиллерийских установки Zuzana 2. Всего контрактом предусмотрены поставки восьми гаубиц.

Источник: Крымская платформа, Aktuality.sk, Správy — Pravda