Серпень, 23 в 18:20

Словаччина надасть Україні нову військову допомогу – 30 бойових машин піхоти.

Про це повідомила президентка Словаччини Зузана Чапутова під час виступу на другому саміті Кримської платформи, який проходить 23 серпня у форматі онлайн.

Вона запевнила нашу державу в подальшій підтримці в різних сферах.

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– Наша країна разом із партнерами в Євросоюзі та НАТО не зупиниться. Ми продовжуватимемо надавати Україні політичну та гуманітарну допомогу, а також економічну та військову підтримку. Зокрема, передаємо 30 бойових машин піхоти, про що ми оголосили сьогодні, – зазначила Чапутова.

Вона наголосила, що в 2014 році дій світової спільноти у відповідь на захоплення Криму та війну на Донбасі було недостатньо. Президентка Словаччини також нагадала, що все те, що РФ зробила щодо України, вона може здійснити і щодо інших держав.

Раніше сьогодні надання Україні 30 бойових машин піхоти БМП-1 також анонсував міністр оборони Словаччини Ярослав Надь. За його словами, на заміну цього Німеччина передасть Братиславі 15 танків Leopard 2A4, боєприпаси, запасні частини та проведе комплексне навчання для словацьких військових.

– Як мінімум одну машину ми отримаємо (від Німеччини, – Ред.) до кінця року, – заявив міністр, додавши, що інші танки надійдуть наступного року.

Він уточнив, що Україна отримає БМП протягом кількох тижнів після завершення необхідних юридичних процедур.

Водночас Надь заперечив інформацію, що Словаччина передасть Україні 30 танків Т-72. За його словами, поки що це не розглядається.

БМП-1 – це бойова броньована гусенична машина, призначена для транспортування військовослужбовців мотострілецьких підрозділів на поле бою. БМП може перевозити 8 десантників та трьох членів екіпажу (загалом 11 осіб). Маса машини перевищує 13 тонн. Швидкість БМП-1 по шосе становить 65 км/год, а запас ходу – 550-600 км.

13 серпня стало відомо, що Словаччина передала Україні перші чотири самохідні артилерійські установки Zuzana 2. Всього контрактом передбачено постачання восьми гаубиць.

Джерело: Кримська платформа, Aktuality.sk, Správy – Pravda